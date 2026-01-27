EEUU planifica la presencia de la CIA en Venezuela, según CNN

Estados Unidos planea aumentar la presencia de la CIA en Venezuela, una medida impulsada por la administración de Donald Trump ante el panorama político bajo el gobierno de Delcy Rodríguez.

De acuerdo con CNN, la CIA está trabajando discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, encabezando los planes del Gobierno de Trump para ejercer su nueva influencia sobre el futuro del país, según múltiples fuentes familiarizadas con la planificación.

La noticia surge ante el interés de la Casa Blanca evalúa reforzar sus operaciones de inteligencia, anticipando posibles crisis y reafirmando su interés en la región.

“El Departamento de Estado planta la bandera, pero la CIA es la que realmente ejerce la influencia”, declaró una fuente familiarizada con el proceso de planificación.

CNN señaló que los objetivos a corto plazo de la agencia incluyen preparar el terreno para los esfuerzos diplomáticos, lo que incluye el establecimiento de relaciones con la población local, y proporcionar seguridad.



Implicaciones para la estabilidad en Venezuela y la región

El aumento de la presencia de la CIA en Venezuela puede generar inquietud tanto en la política local como regional, luego que el presidente Nicolás Maduro fue capturado y secuestrado de Caracas.

Organizaciones y analistas latinoamericanos advierten que la presencia de servicios de inteligencia extranjeros podría acrecentar la percepción de injerencia y complicar el diálogo con actores opositores y aliados.

Además, la medida podría tener repercusiones en la seguridad fronteriza, especialmente considerando la relación entre Venezuela y países como Colombia.

Algunas voces consideran que la acción podría fortalecer los argumentos del oficialismo sobre "amenazas externas", mientras que otros estiman que supondría mayor control sobre actividades ilegales.