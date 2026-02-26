EEUU permite reventa de petróleo venezolano para uso privado en Cuba bajo licencias especiales

El Gobierno de United States Department of the Treasury autorizó a empresas a solicitar licencias que les permitan revender petróleo de origen venezolano a Cuba. Sin embargo, las transacciones deben beneficiar al pueblo cubano y no involucrar al Estado o las fuerzas armadas de la isla. La decisión fue anunciada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el organismo encargado de aplicar las sanciones económicas de Estados Unidos.

La medida, que responde a una política de “licencias favorables” para ciertos casos, busca facilitar exportaciones para uso comercial y humanitario a través del sector privado cubano. Además, excluye transacciones que involucren al Gobierno, al ejército o a los servicios de inteligencia de Cuba. Según la OFAC, esta flexibilización tiene por objetivo apoyar directamente al pueblo cubano. De igual manera, busca apoyar a las actividades económicas privadas en la isla.

Esta apertura se produce en un contexto de escasez de combustible en Cuba tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano. Esto ha agravado la crisis energética en el país. Las nuevas disposiciones permiten que compañías puedan acceder a licencias específicas para vender o revender crudo venezolano a Cuba sin arriesgarse a sanciones. Siempre deben cumplir con las normas y condiciones establecidas por Washington.

Las transacciones deberán adherirse a requisitos como canalizar los ingresos de ventas a cuentas controladas por Estados Unidos. Además, podrán ser solicitadas tanto por empresas estadounidenses como por compañías extranjeras que cumplan con la política de licencias. La medida excluye explícitamente a entidades gubernamentales cubanas. Asimismo, está diseñada para aliviar parte de la crisis de energía que enfrenta la isla.

Este cambio representa un giro en la política de sanciones de EEUU, que había bloqueado previamente los envíos directos de petróleo de Venezuela a Cuba tras la captura del presidente venezolano, situación que provocó un fuerte desabastecimiento en la isla.