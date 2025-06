"EEUU parece país del tercer mundo", según el fiscal general de la potencia mundial 

La fiscal general de Estados Unidos (EEUU), Pam Bondi, comparó a la nación norteamericana con un país del tercer mundo, generando polémica.

Las declaraciones de la alta funcionaria estadounidense son en referencia a los disturbios y saqueos protagonizados por activistas a favor de los derechos de los inmigrantes que se oponen a las redadas en la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con la fiscal general, las imágenes de las protestas son un reflejo de un país de tercer mundo, desatando una serie de reacciones en las redes sociales, en su mayoría en contra de la opinión.

Pam señaló que harán cumplir la ley, refiriéndose a las personas que sean detenidas durante las manifestaciones, que han dejado caos en una de las ciudades emblemáticas del país y una disputa en las redes sociales con el gobernador de California, Gavin Newson.

"Lo que vamos a hacer es hacer cumplir la ley, independientemente de lo que hagan. Fíjense lo que pasa. Parece un país del tercer mundo y no lo es. Es Estados Unidos de América. No lo toleraremos. Donald Trump no lo tolerará", dijo la fiscal general de EEUU luego de decir que EEUU parecía un país de tercer mundo.

La funcionaria señaló que si los protestantes escupen, la policía golpeará. "Si escupen, golpeamos. Prepárense".

Las protestas en contra de las redadas migrantes se salieron de control del viernes por la noche, generando disturbios y saqueos que dejaron como resultado el desplazamiento de la Guardia Nacional.