El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permita rastrear las actividades financieras de las bandas criminales haitianas Viv Ansanm y Gran Grif. Estas bandas están señaladas por su participación en múltiples delitos.

La medida fue comunicada por el programa Rewards for Justice del Departamento de Estado. Además, ofreció la posibilidad de reubicación a quienes proporcionen datos relevantes que contribuyan a debilitar a estas organizaciones.

Según las autoridades, ambos grupos recurren a la violencia y el terror para sostener sus operaciones y reclutar miembros. Entre sus principales fuentes de financiamiento figuran la extorsión, los secuestros con fines de rescate, el tráfico de armas y drogas. Asimismo, el robo de vehículos, cosechas y ganado es otra fuente de ingresos.

Esta acción forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el avance de las bandas criminales en Haití. Busca también reducir su capacidad operativa mediante la interrupción de sus redes económicas.

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