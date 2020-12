EEUU nombra a miembros de la nueva Fuerza Espacial

El gobierno de los Estados Unidos nombró a los miembros de la nueva Fuerza Espacial como guardianes, lo que ha generado una serie de burlas en las redes sociales.

Fue el vicepresidente, Mike Pence, que hizo el anuncio en una ceremonia para conmemorar el primer aniversario del nuevo departamento instalado por Donald Trump.

‘Es un honor para mí, en nombre del presidente de los Estados Unidos; anunciar que de ahora en adelante los hombre y mujeres de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos serán conocidos como guardianes’, dijo Pence.

Indicó que los guardianes se unen a las generaciones venideras de soldados que defenderán a la nación de posibles amenazas.

‘La oportunidad de nombrar una fuerza es una responsabilidad trascendental. Guardianes es un nombre con una larga historia en las operaciones espaciales, que se remonta al lema de comando original del Comando Espacial de la Fuerza Aérea en 1983, Guardianes de la Alta Frontera’, acotó en su cuenta de Twitter el vicepresidente.

Asimismo, indicó que la Fuerza Espacial conecta la orgullosa herencia y cultura de EEUU con la importante misión que ejecutamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, protegiendo a las personas y los intereses del país y sus aliados.

El nombramiento ha provocado las burlas de los usuarios de Internet, quienes han hecho alusión a la película Guardianes de la Galaxia de Marvel Comics.

La nueva entidad, que es calificada como un logro de Trump, sería analizada por Biden lo que pondría en peligro su continuidad.

El 9 de diciembre, el exjefe de seguridad espacial israelí, Haim Eshed, aseguró que los extraterrestres existen y que EEUU sabe de los avistamientos.

‘Los objetos voladores no identificados (ovni) han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista’, dijo Eshed.