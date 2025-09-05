EEUU no quiere en su territorio a centroamericanos que apoyen al Partido Comunista chino 

Estados Unidos restringe visados a centroamericanos con supuestos vínculos al Partido Comunista Chino, según anunció el Departamento de Estado este 5 de septiembre.

La medida busca “proteger la seguridad nacional” y forma parte de una estrategia más amplia para limitar la influencia extranjera considerada riesgosa en territorio estadounidense.

Según la nueva política, ciudadanos provenientes de países centroamericanos que tengan relaciones directas, laborales o financieras con el Partido Comunista Chino podrían ver negada la expedición o renovación de visas para ingresar a Estados Unidos.

El enfoque se extiende a familiares cercanos, alegando que es necesario frenar redes de cooperación internacional que puedan “atentar contra los intereses estadounidenses”.

Impacto en la comunidad centroamericana y respuesta regional

La restricción ha generado inquietud entre comunidades migrantes, empresarios y académicos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, debido a la ambigüedad en la definición de “vínculo” y la posible afectación a la movilidad, incluso para intercambios educativos o comerciales.

Gobernantes y organizaciones de derechos humanos en la región han solicitado información clara sobre la aplicación de esta directiva y han advertido sobre impactos negativos en la colaboración bilateral.



Según reportes, no es la primera vez que la política migratoria estadounidense introduce limitaciones por supuestos riesgos de seguridad, especialmente hacia países centroamericanos.

A nivel internacional, expertos subrayan que esta postura agrava las tensiones entre Washington y Beijing, en un contexto de competencia cada vez más marcada por la influencia global.