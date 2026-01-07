EEUU: no existe el cártel de los Soles que supuestamente lideraba Nicolás Maduro 

El Departamento de Justicia de EEUU niega existencia del Cártel de los Soles en un comunicado reciente, desmintiendo una de las acusaciones más polémicas contra altos mandos militares venezolanos.

La posición oficial surge tras años de informaciones y reportes que asociaban a las fuerzas armadas venezolanas con el narcotráfico internacional.

Este pronunciamiento, revelado por medios internacionales, ha generado reacciones tanto en Venezuela como en la comunidad internacional.

Por años, medios y expertos señalaron que el llamado Cártel de los Soles, presuntamente integrado por militares venezolanos, estaría detrás de una red de tráfico de drogas con conexiones globales.

¿Cambio de narrativa oficial en Washington?

La negación explícita del Departamento de Justicia contrasta con lo sostenido por sectores políticos y judiciales de Estados Unidos en el pasado, que colocaron al Cártel de los Soles en el centro de investigaciones sobre narcotráfico.

Según agencias, funcionarios aclararon que no reconocen la existencia formal de dicha organización criminal y que no hay suficiente evidencia para sostener esas acusaciones.

Esta declaración podría modificar futuras acciones legales o diplomáticas y afecta la narrativa que se mantuvo durante años sobre la supuesta red delictiva asociada a oficiales venezolanos.