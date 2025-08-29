EEUU no descarta la posibilidad de lanzar un ataque militar contra Venezuela 

La tensión política entre Estados Unidos y Venezuela vuelve a acaparar titulares internacionales. Según recientes declaraciones oficiales, la Casa Blanca no descarta un posible ataque militar contra Venezuela, manteniendo abiertas todas las opciones ante el agravamiento de la crisis venezolana y las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.

Durante una conferencia de prensa, funcionarios estadounidenses reafirmaron que la administración Trump considera diversas estrategias en torno a la situación en Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa, indicó que Trump está dispuesto a hacer cualquier cosa por luchar contra el trasiego de droga.

"No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni temas al respecto. Pero lo que sí les diré es que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y los esfuerzos de esta Administración contra las drogas",

Aunque subrayan la preferencia diplomática y el diálogo multilateral, no se excluye la intervención militar como último recurso para forzar un cambio o detener posibles amenazas en la región.

Esta postura revive debates sobre soberanía nacional, intervención extranjera y estabilidad geopolítica en América Latina.

Postura de Estados Unidos y reacciones internacionales

El endurecimiento de la postura estadounidense respecto a Venezuela genera preocupación tanto en actores regionales como en organizaciones internacionales.

Mientras la administración de Nicolás Maduro denuncia injerencia y advierte sobre las consecuencias de cualquier acción militar, países aliados y organismos como la ONU llaman al respeto del derecho internacional y apuestan por una solución pacífica a la crisis.

No es la primera vez que Estados Unidos adopta una posición firme sobre Venezuela, aunque la opción militar rara vez se menciona de forma directa.

Analistas señalan que esta declaración podría buscar presionar aún más al gobierno de Caracas, mientras sectores de la comunidad internacional piden evitar una escalada peligrosa en la región.