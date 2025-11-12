EEUU lleva su portaviones más grande a las costas del Caribe 

La llegada del portaaviones más grande de Estados Unidos (EEUU) al Caribe ha generado gran atención en toda América Latina por la posible intervención terrestre de tropas estadounidenses a Venezuela.

El USS Gerald R. Ford, considerado una de las embarcaciones de guerra más avanzadas del mundo, ha anclado en aguas del Caribe en medio de un contexto de crecientes tensiones y ejercicios militares en la región.

Según se informó, el portaaviones estadounidense llega acompañado de un grupo de ataque naval, con el objetivo de fortalecer la presencia militar de Estados Unidos cerca de Latinoamérica.

Expertos señalan que este movimiento responde tanto a intereses estratégicos estadounidenses como a la necesidad de monitorear la estabilidad regional, ante situaciones delicadas en países vecinos y el aumento de actividades de actores extrarregionales.

¿Por qué Estados Unidos despliega su mayor portaaviones en el Caribe?

La llegada del USS Gerald R. Ford al Caribe podría estar relacionada con recientes aumentos en la actividad militar en la zona, ejercicios conjuntos y preocupaciones por crisis migratorias y de seguridad.

El gobierno de EEUU no ha detallado una amenaza específica, pero sí ha enfatizado la importancia de “mantener la disuasión y capacidad de respuesta ante cualquier escenario”.

Este tipo de despliegue también busca enviar un mensaje claro a otros actores internacionales que observan el Caribe como un espacio estratégico.

En el escenario global, la llegada del portaaviones ha sido seguida atentamente, siendo cubierta por medios internacionales y analistas militares.