Estados Unidos levantó las sanciones al petróleo iraní que ya se encontraba cargado en buques antes de la fecha límite establecida.

A pesar del levantamiento de sanciones al petróleo que necesita, decidió no autoriza nuevas compras ni permite que la República Islámica aumente su producción.

Esta decisión cambia parcialmente la política de presión sobre Irán, permitiendo que embarques existentes lleguen a sus destinos sin nuevas penalizaciones.

Según informó el Departamento del Tesoro de EEUU, solo los cargamentos que ya se encontraban en tránsito quedan exentos de las sanciones económicas.

Al respecto, se indicó que el resto de la industria petrolera iraní sigue bajo estrictas restricciones.

La medida busca equilibrar la seguridad del suministro global de crudo con la campaña contra el desarrollo nuclear de Irán.

Impacto en el mercado global y reacciones regionales

El levantamiento parcial de las sanciones podría aliviar la escasez de petróleo en ciertos mercados, especialmente en Asia y Europa, donde parte de estos cargamentos tenían como destino países dependientes del crudo iraní.

Sin embargo, analistas advierten que la continuidad de las restricciones para futuros contratos o incremento de producción limita el efecto a corto plazo en los precios internacionales del barril.

Por el momento, Irán no podrá realizar nuevas exportaciones ni incrementar su producción, por lo que el balance energético seguirá dependiendo en gran medida de otros productores aliados de EEUU.