EEUU, Israel y Ucrania se niegan a poner fin al bloqueo a Cuba

El rechazo en contra del bloqueo económico de Cuba ha sido contundente, solo Estados Unidos, Israel y Ucrania se han negado a condenar las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.

La última votación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue contundente, dejando claro que la mayoría de los países miembros están en contra de las sanciones impuestas hace seis décadas.

No es la primera votación del organismo en contra del bloqueo de Cuba, y que Israel y Ucrania se suman a la lucha de EEUU de no suspender el bloqueo que ha generado la crisis económica que vive la isla.

Entre los líderes mundiales que condenaron la media impuesta por EEUU destaca Vietnam, Siria, Brasil, Gambia. Sus presidentes expresaron su solidaridad y exhortaron al gobierno de Joe Biden dar por terminado el bloqueo que impide a la Isla hacer negocios comerciales libremente.

Desde 1992, las naciones que buscan que el bloqueo sea suspendido van en aumento, reflejándose en la última votación en la cual los únicos países que se opusieron fueron Israel y Ucrania.

Ambas naciones, aliadas de EEUU, han recibido millonarias ayudas militares para responder a los conflictos armados que se han extendido por más de un año y que han generado pobreza y muerte.

Algunas naciones han calificado los bloqueos como un acto de guerra en contra del pueblo cubano, destacando que los más afectados son la población y no sus gobiernos.

🇺🇳🇨🇺 Entire world votes to end the blockade on Cuba except:

🇺🇸 USA

🇮🇱 Israel

🇺🇦 Ukraine (abstained)

So it’s the United States and the countries Biden gave $8 billion each last week.

What a coincidence, huh. pic.twitter.com/F40Bp0z1OZ

— Lord Bebo (@MyLordBebo) September 30, 2024