EEUU investiga a Nike por presunta discriminación contra empleados blancos

Las autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación contra Nike por presuntas prácticas laborales discriminatorias, esta vez centradas en un posible trato desfavorable hacia empleados blancos.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) solicitó a un tribunal en Missouri que obligue a la empresa a entregar documentos internos que datan desde 2018. El organismo busca información detallada sobre la composición racial y étnica de la plantilla de Nike, así como sobre los empleados seleccionados para programas de mentoría y desarrollo profesional.

Según la EEOC, el objetivo es determinar si la compañía aplicó políticas que discriminaron de manera intencional a trabajadores blancos dentro de sus procesos de crecimiento y promoción interna.

En respuesta, un portavoz de Nike calificó la solicitud judicial como una “escalada sorprendente e inusual”, aunque aseguró que la empresa está colaborando con la investigación. Nike sostiene que los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) bajo escrutinio fueron implementados siguiendo lineamientos que anteriormente habían sido promovidos por la propia EEOC.

Este movimiento marca una de las primeras acciones relevantes del organismo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, quien ha reiterado su intención de eliminar las políticas DEI tanto en instituciones públicas como privadas.

Por ahora, el caso se encuentra en etapa preliminar y no implica una determinación de culpabilidad, mientras el tribunal evalúa si procede hacer cumplir la citación solicitada por la EEOC.