EEUU intenta defender a Israel y revela escalofriante idea: En dos horas pudo eliminar a todos los niños palestinos 

El respaldo de EEUU a Israel ante las acciones militares en Gaza ha generado una oleada de críticas a nivel internacional, especialmente después de asegurar que si el ejército hebreo hubiera querido en dos horas y medio mataría a todos los niños palestinos.

La situación actual, marcada por el conflicto Israel-Palestina, pone en el centro del debate el papel de Washington en el desarrollo de la crisis humanitaria.

"Decir que Israel intentó cometer genocidio, en primer lugar, simplemente no es cierto", dijo durante una entrevista al periodista Tucker Carlson emitida este viernes.

Desde el inicio de la ofensiva israelí, organizaciones como la ONU han denunciado cifras alarmantes de víctimas civiles, con especial énfasis en la cantidad de menores afectados.

Al respecto, el funcionario estadounidense destacó que "si Israel hubiera querido cometer genocidio, podría haberlo hecho en dos horas y media".

Estas declaraciones del Gobierno estadounidense sobre el derecho de Israel a la defensa han sido interpretadas por críticos como un “poder concedido” para operar sin restricciones, incluso si esto implica la muerte de niños en Gaza.

"¿Cree que el primer ministro Benjamín Netanyahu quería exterminar a todos los habitantes de Gaza? ¿De verdad lo cree?", continuó. "No creo que eso fuera lo que quería hacer", agregó.

Denuncias de la ONU y organismos humanitarios

En Latinoamérica, voces como la del gobierno colombiano también han solicitado un cese urgente a la violencia, mientras la opinión pública se muestra cada vez más escéptica sobre la postura de Washington.

Paralelamente, analistas destacan la complejidad que representa equilibrar el apoyo diplomático a Israel con el respeto a los derechos internacionales y la protección de la infancia.