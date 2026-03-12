EEUU informa oficialmente a la justicia que reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos notificó formalmente a un tribunal federal en Nueva York que reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado legítima de Venezuela. Esto representa un giro significativo de la política exterior estadounidense tras años de tensiones con Caracas.

La comunicación fue enviada por Michael Kozak, encargado de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, al fiscal federal Jay Clayton. Él lleva adelante un proceso legal relacionado con el expresidente Nicolás Maduro. En su carta, Kozak pide que la corte tenga en cuenta que Washington reconoce a Rodríguez como la autoridad capaz de actuar legalmente en nombre del Estado venezolano.

El anuncio se produce pocos días después de que el presidente Donald Trump confirmara públicamente el reconocimiento del Gobierno de Rodríguez. Esto ocurre tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde 2019.

Según la carta oficial, Estados Unidos no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde 2019 y mantiene esa postura hasta hoy. Además, señala que su presencia en el juicio por presunto narcotráfico en Nueva York se complica frente a esta nueva posición diplomática.

El Gobierno estadounidense ha señalado que esta decisión busca facilitar un proceso de transición política “pacífico y gradual” en Venezuela. Su objetivo es promover estabilidad y elecciones democráticas en el país sudamericano.

Este reconocimiento en sede judicial marca un punto clave en la relación bilateral entre Washington y Caracas. Además, redefine quién es considerado por Estados Unidos como la máxima autoridad de Venezuela ante los tribunales y en la arena internacional.

