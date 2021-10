EEUU indemnizará a familiares de las víctimas del atentado con dron

El Departamento de Defensa de EEUU anunció que indemnizará a los familiares de las víctimas del atentado perpetrado en Kabul, Afganistán, con un dron militar.

El suceso se registró en agosto, cuando los militares estadounidenses perseguían a supuestos líderes del Estado Islámico y mataron a diez civiles.

Las autoridades estadounidenses no revelaron cuánto será la cantidad de la compensación por el incidente.

De acuerdo a información revelada por Reuters, el Pentágono aclaró que apoyarán a las familias de las víctimas del atentado en dejar Afganistán si así lo desean.

El pasado 29 de agosto se informó que el ataque con el dron en contra de supuestos líderes terroristas se registró en una residencia de Kabul.

“Diez miembros de una familia, incluidos siete niños, murieron después de un ataque con un dron estadounidense contra un vehículo en un vecindario residencial de Kabul”, se informaba en aquel momento.

El Pentágono ha dicho que el ataque resultó en explosiones secundarias, y esas explosiones pueden haber sido las que mataron a los civiles, que ahora se sabe son siete menores y tres adultos, todas víctimas del ataque con el dron.

Las víctimas más jóvenes del ataque aéreo fueron dos niñas de 2 años, según familiares. El padre de la niña de dos años que murió en el suceso, indicó que ni todo el dinero del mundo compensará su pérdida.

“Si nos dan toda la fortuna del mundo entero, esto no será suficiente. Es imposible. No se puede compensar el asesinato de un niño. Esta pérdida no tiene remedio”.

EEUU reconoció que su ataque “fue un error” y pidió disculpas a las familias afectadas, a quienes ahora les ha prometido algunas prebendas como huir de Afganistán y dinero.