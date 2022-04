EEUU impone sanciones a las hijas de Putin como un mensaje de advertencia

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) impuso este miércoles un nuevo paquete de sanciones a Rusia, y el cual incluye a las hijas del presidente Vladimir Putin, en respuesta a los crímenes de guerra registrados en la ciudad ucraniana, Bucha.

Según funcionarios de la Casa Blanca, las restricciones impuestas son una advertencia de futuras acciones ante el operativo militar ruso en territorio ucraniano.

“EEUU tomó medidas adicionales para presionar económicamente a Rusia y que incluyen a las hijas del gobernante”, se informó desde la nación norteamericana.

Se detalló que el nuevo paquete de sanciones incluye las instituciones financieras más grandes de Rusia, Sberbank y Alfa Bank. Esto busca generar un impacto económico drástico en las finanzas de la nación euroasiática.

Asimismo, se mencionó en las sanciones a la esposa e hijas del canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien es una pieza clave en la toma de decisiones del gobierno dirigido por Putin.

#BREAKING US slaps sanctions on Putin's daughters over Ukraine invasion pic.twitter.com/tXvIVvi3tg

— AFP News Agency (@AFP) April 6, 2022