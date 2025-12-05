EEUU ignora los señalamientos sobre la legalidad de sus ataques a narcolanchas: mató a cuatro personas en el Pacífico 

Las autoridades estadounidenses reportaron un violento ataque a narcolancha en EEUU, específicamente en las aguas frente a la costa de Florida.

El incidente, ocurrido el pasado 2 de diciembre, terminó con el fallecimiento de cuatro personas y la incautación de una cantidad significativa de drogas, según confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El operativo se desencadenó cuando una go-fast boat, conocida en la región como narcolanch, fue detectada por patrullas marítimas. Al intentar interceptar la embarcación sospechosa, los tripulantes abrieron fuego contra las autoridades, provocando una respuesta inmediata de los agentes que participaban en el operativo.

Detalles del operativo y repercusiones en la región

De acuerdo con el reporte oficial, tres de los fallecidos eran presuntos traficantes que viajaban en la narcolancha y el cuarto era uno de los oficiales de la Guardia Costera.

Además, durante el abordaje fueron incautados varios bultos de cocaína, reforzando así las alertas sobre el incremento del tráfico de drogas en el Caribe y la costa secundaria hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Las consecuencias de este ataque a narcolancha en EEUU han reavivado la preocupación regional por el flujo de estupefacientes y los enfrentamientos violentos en aguas internacionales.

Según agencias, este tipo de incidentes muestra el alto grado de peligrosidad que enfrentan las fuerzas de seguridad en su lucha contra el narcotráfico.