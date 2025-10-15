EEUU habría autorizado a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela, según The New York Times

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría dado luz verde a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ejecutar operaciones letales en Venezuela y en el Caribe, con el objetivo de intensificar las acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, informó este miércoles The New York Times.

De acuerdo con el diario estadounidense, que cita a funcionarios de alto nivel como fuentes, la CIA tendría autorización para llevar a cabo acciones encubiertas contra Maduro o su entorno, ya sea de manera independiente o como parte de una operación militar más amplia. Hasta el momento, no se ha confirmado si estas acciones ya están en marcha o si forman parte de un plan de contingencia.

La información surge en medio de reportes sobre una posible escalada militar, con el Ejército de EEUU diseñando diferentes alternativas para que el presidente Trump evaluara, entre ellas, ataques dentro del territorio venezolano.

En los últimos años, Estados Unidos ha realizado operaciones en aguas internacionales cercanas a Venezuela, argumentando que se trataba de embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Dichos operativos habrían dejado alrededor de 30 personas muertas. Actualmente, Washington mantiene unos 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, además de unidades de la Marina distribuidas en ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe.

The New York Times recordó que la CIA ha tenido históricamente autorización para cooperar con gobiernos latinoamericanos en materia de seguridad e inteligencia, pero esta cooperación habría evolucionado hasta incluir operaciones letales directas.

Además, a inicios del mes pasado, el presidente ordenó romper relaciones diplomáticas con Venezuela, luego de fracasar un intento de diálogo que buscaba explorar posibles salidas a la crisis política del país sudamericano.