Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a otros países no solo afectan a sus destinatarios. Un informe reciente ha puesto en evidencia el considerable daño a negocios de EEUU por sanciones, cuantificando pérdidas millonarias y generando preocupación entre analistas y líderes empresariales.

Estas medidas, diseñadas originalmente para ejercer presión internacional, terminan recayendo también sobre el propio tejido económico estadounidense.

La investigación revela que numerosas organizaciones y empresas norteamericanas han visto limitarse sus oportunidades en el extranjero, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la banca.

"Calculamos que el impacto directo fue de unos 100.000 millones de dólares, y que el daño total ascendió a casi 300.000 millones de dólares, incluidas las pérdidas potenciales de negocios concretos. Sí, se trata del daño total causado tanto por las sanciones de Estados Unidos como por las contramedidas de Rusia", dijo el presidente de AmCham Russia.

Consecuencias directas e indirectas para la economía de EEUU

El daño a negocios de EEUU por sanciones no se limita a la pérdida de ingresos directos. Según el informe analizado, las restricciones dificultan acuerdos comerciales, encarecen insumos y generan incertidumbre tanto en inversores internos como internacionales.

La cámara de comercio estadounidense ha advertido sobre la posibilidad de quedarse rezagados frente a competidores de China o la Unión Europea, quienes ocupan espacios desatendidos por empresas estadounidenses.

Experiencias previas, como las sanciones impuestas a Rusia, Irán y Venezuela, reforzaron este patrón, privando a corporaciones norteamericanas de contratos y presencia en mercados clave.

En consecuencia, las empresas nacionales no solo pierden ganancias, sino que ponen en riesgo empleos y cadenas de suministro locales.