EEUU envía militares a la selva de Panamá después de décadas

El Pentágono enviará tropas estadounidenses a Panamá en los próximos días, una acción que busca fortalecer las capacidades militares a través de ejercicios conjuntos en la selva panameña.

Esta decisión, anunciada recientemente, implica la llegada de soldados norteamericanos para cooperar con las fuerzas de seguridad panameñas en una de las zonas más complejas de la región.

Según declaraciones del Departamento de Defensa, el despliegue tiene como principal objetivo preparar a las fuerzas armadas estadounidenses y locales para operaciones en entornos selváticos y condiciones extremas.

El entrenamiento militar en Panamá no es inédito; sin embargo, toma relevancia ante el creciente flujo migratorio por el Darién y los desafíos de seguridad que enfrentan Centroamérica y América Latina.



El objetivo del despliegue y su contexto regional

El Pentágono señaló que las maniobras militares buscan mejorar la interoperabilidad y fortalecer la asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

Esta operación, además, se produce en medio del aumento de la presencia internacional en la región por temas de migración, narcotráfico y seguridad fronteriza.

Expertos consideran que estas acciones pueden contribuir a la profesionalización de las fuerzas panameñas y mejorar la colaboración bilateral.

Panamá ha sido un punto estratégico para Estados Unidos, tanto por razones geopolíticas como logísticas.

La cooperación militar ha sido objeto de debate en el país, especialmente desde el fin de la administración del Canal en 1999.

Sin embargo, las autoridades insisten en el valor de este tipo de ejercicios para enfrentar juntos los retos actuales.