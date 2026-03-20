Irán ha salido al paso de las recientes acusaciones internacionales y aseguró que los ataques a Omán y Turquía no fueron ejecutados por Irán.

Según declaraciones del líder supremo iraní, estas acciones forman parte de operaciones de falsa bandera, en un contexto de gran tensión en Medio Oriente.

El nuevo líder supremo de Irán denuncia

El nuevo líder supremo utilizó un acto público para rechazar la autoría iraní en las recientes explosiones y ataques ocurridos tanto en territorio Omán como turco en días previos.

El hijo de Jameneí aseguró también que estos incidentes buscan dar una imagen negativa de Irán y justificar posibles respuestas militares de sus adversarios en la región.

De acuerdo con expertos, actores internacionales podrían estar interesados en involucrar al país islámico para ampliar el conflicto en Oriente Medio.

Conviene destacar que el gobierno turco y omán han abierto investigaciones independientes.

Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas públicas que vinculen oficialmente a la República Islámica con los hechos.

Además, este tipo de acusaciones suelen intensificarse durante situaciones de inestabilidad política y militar globales, como se ha visto en otras ocasiones recientes.