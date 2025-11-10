EEUU destruye dos barcos en el Pacífico: "estamos eliminando a estos terroristas" 

Estados Unidos ha intensificado sus acciones contra el narcotráfico en el océano Pacífico, concretando ataques letales contra narcolanchas.

En las últimas horas, sus fuerzas militares han bombardeado dos nuevas embarcaciones ligadas al tráfico de drogas, reforzando su estrategia de contención en aguas internacionales de la región.

El foco de estos ataques letales contra narcolanchas en el Pacífico ha sido neutralizar capacidades logísticas de los cárteles que operan entre Sudamérica y Centroamérica.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, los bombardeos forman parte de un operativo antidrogas más amplio, orientado a limitar los envíos marítimos de grandes cargamentos de cocaína hacia Norteamérica.

"Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental", escribió Pete Hegseth, secretario del Pentágono.

Detalles de los recientes bombardeos y sus implicaciones regionales

Según reportes oficiales, los ataques coordinados en el Pacífico se llevaron a cabo tras el rastreo e identificación de las narcolanchas.

Los militares estadounidenses emplearon recursos de inteligencia, drones y aeronaves de combate para interceptar y destruir las embarcaciones antes de que llegaran a su destino.

Estas acciones han generado diversas reacciones en la región latinoamericana. Algunos gobiernos, como el de Colombia, apoyan la ofensiva como parte de la lucha internacional contra el narcotráfico.

Sin embargo, existen sectores que temen una escalada de violencia y mayores riesgos para pescadores en la zona.

El impacto de los bombardeos estadounidenses en el tráfico de drogas está por verse, ya que grupos criminales suelen adaptarse rápidamente a nuevas tácticas de seguridad.

Además, preocupa la falta de acuerdos multilaterales para este tipo de acciones en aguas internacionales.

La organización internacional exige justicia ante la ola de crímenes que afecta a la región

En un contundente pronunciamiento, la ONU condena asesinatos en EEUU y el Caribe, resaltando la preocupación internacional por la escalada de violencia y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.

Este llamado ocurre en un contexto donde organizaciones de derechos humanos y gobiernos regionales demandan acciones concretas contra la impunidad y la violencia en América.

Durante la declaración oficial, representantes de la ONU instaron a las autoridades estadounidenses y caribeñas a garantizar investigaciones rigurosas, protección de los derechos humanos y reparación para las víctimas.

La tendencia al aumento de homicidios preocupa especialmente en países del Caribe, donde el impacto social y económico agrava la crisis de seguridad.

Impacto regional y llamados a la acción urgente

La violencia en América no solo afecta a las víctimas directas, sino que debilita la confianza en las instituciones y perturba la vida cotidiana de millones.

La ONU subrayó que estos asesinatos son un reflejo de problemas estructurales como la desigualdad, la exclusión social y la falta de acceso a la justicia.

Líderes sociales y organismos internacionales enfatizan la urgencia de fortalecer mecanismos de prevención y sanción.

En este contexto, la ONU exhorta a los países a invertir en sistemas judiciales eficaces y en programas comunitarios para atacar las raíces de la violencia.

También se recomendó una mayor cooperación internacional y el seguimiento cercano de casos emblemáticos para evitar la repetición de estos delitos.