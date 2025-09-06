EEUU despliega 10 cazas F-35 en Puerto Rico en plena escalada de tensión con Venezuela

El Pentágono anunció este viernes el envío de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico como parte de su estrategia reforzada contra el narcotráfico en el Caribe. La decisión llega en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela, después de que un buque militar de ese país realizara un sobrevuelo en la zona, calificado por Washington como un “acto altamente provocador”.

La ofensiva estadounidense se da en paralelo a nuevas acusaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Washington señala de encabezar una red de narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

En ese mismo marco, las fuerzas estadounidenses desplegadas frente a las costas venezolanas llevaron a cabo el martes un ataque sin precedentes en la región: lanzaron un misil contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas. Según el presidente Donald Trump, en la operación murieron 11 “narcoterroristas”.

El hecho provocó la inmediata reacción de Caracas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció que se trató de una “ejecución sin fórmula de juicio”, mientras que el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, sugirió en Telegram que las imágenes difundidas podrían ser un montaje realizado con inteligencia artificial.

Tras el incidente, el Pentágono lanzó una advertencia a Venezuela para que “no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo” en la región.

Con el despliegue de los cazas F-35, Washington busca reforzar su presencia militar en el Caribe, un territorio clave tanto para operaciones antidrogas como para la proyección de poder frente a Caracas.