EEUU descarta una incursión militar contra los carteles en México

El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó completamente una intervención militar de su país en México para combatir a los cárteles, una idea que ha sido discutida en el contexto de la violencia y el narcotráfico que afecta a ambos países.

Según Rubio, cualquier participación militar directa solo ocurriría si el gobierno mexicano lo solicita, reafirmando la prioridad de respetar la soberanía nacional.

En declaraciones recientes, el legislador aclaró que, aunque Estados Unidos reconoce la gravedad de la amenaza que representan los cárteles mexicanos, la vía de la cooperación bilateral y el respeto mutuo deben ser los pilares de cualquier acción futura.

Rubio enfatizó: “Si quieren ayuda, tienen que pedirla”, descartando cualquier iniciativa unilateral por parte de EEUU.

Cooperación y soberanía: el enfoque de Rubio sobre la lucha antidrogas

El enfoque de Marco Rubio contrasta con algunas voces dentro de la política estadounidense que han sugerido acciones militares como respuesta a la crisis.

Rubió subrayó que una intervención sin el consentimiento de México podría tensar aún más la relación entre ambos países y poner en riesgo los esfuerzos conjuntos para combatir la delincuencia organizada.

En este sentido, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación existentes, como la Iniciativa Mérida, y buscar soluciones integrales que incluyan apoyo en inteligencia y recursos.