EEUU: Departamento de Estado designa a Óscar Nájera por corrupción

El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó este viernes al congresista nacionalista Óscar Nájera por su participación en corrupción significativa.

A través de un comunicado de prensa el secretario de Estado, Michael Pompeo, detalló que el diputado “se benefició de la corrupción pública relacionada con la organización hondureña de narcotráfico Los Cachiros”.

Además, EEUU designa al hijo del legislador hondureño, Óscar Roberto Nájera.

Para el Departamento de Estado las acciones son una “fuerte señal que EEUU apoya a Honduras en la lucha contra la corrupción”.

Hace unos meses, Nájera indicó que le restaba importancia a las acusaciones de los EEUU en su contra.

“Me la pela, tengo profunda amistad con Los Cachiros y pos pro-gringo”, fueron las palabras de Nájera.

DESIGNACIÓN:

Hoy, estoy designando al congresista hondureño Oscar Ramón Nájera debido a su participación en una corrupción significativa. En su capacidad oficial, el Sr. Nájera participó y se benefició de la corrupción pública relacionada con la organización hondureña de narcotráfico Los Cachiros. En mayo de 2013, Estados Unidos identificó a Los Cachiros como un importante grupo de narcotraficantes extranjeros de conformidad con la Ley Kingpin.

Esta designación se realiza bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas de Operaciones Extranjeras y Programas Afines 2019 del Departamento de Estado (Div. F, PL 116-6), según enmendada. La Sección 7031 (c) establece que, en los casos en que el Secretario de Estado tiene información creíble, los funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en una corrupción significativa, esas personas y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

La ley también requiere que el Secretario de Estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos. Además del Sr. Nájera, estoy designando a su hijo, Oscar Roberto Nájera López.

La acción de hoy envía una fuerte señal de que Estados Unidos apoya a Honduras en su lucha contra la corrupción. El Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo, particularmente cuando esa corrupción está relacionada con el narcotráfico.