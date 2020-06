EEUU dará fondo adicional a Honduras por disminuir migración

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) anunció este miércoles una nueva partida millonaria para los países del Triángulo Norte de Centroamérica para disminuir la migración ilegal a su territorio.

Son 252 millones de dólares que serán destinados y distribuidos para Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo de combatir el flujo migratorio hacia EEUU.

“Recientemente he informado al Congreso de la intención de la Administración de entregar 252 millones de dólares de ayudas de EEUU al extranjero a El Salvador, Guatemala y Honduras”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo sobre la lucha contra la migración.

Agregó que la ayuda promocionará la seguridad nacional de EEUU y llevará más lejos la meta del presidente Donald Trump de reducir la inmigración ilegal.

Con los 252 millones de dólares EEUU pretende hacer de Honduras, El Salvador y Guatemala naciones seguras para evitar el flujo migratorio.

El dinero se suma a los 180 millones que las naciones ya habían recibido para la lucha contra la migración y que supuestamente ha rendido frutos, disminuyendo las caravanas.

“Ayudar a estas naciones a ser más seguras y prósperas permitiendo al sector privado liderar las oportunidades económicas y proporcionar asistencia sanitaria”.

El funcionario estadounidense destacó que los dineros tiene como objetivo reforzar la inversión en el sector privado para abordar el impacto económico de la pandemia.

Hace unos meses EEUU exigió a las naciones firmar acuerdos de asilo que permite a la nación norteamericana enviar a los tres países a extranjeros que buscan una vida mejor en la nación de norteamericana.

“Hoy anuncié la intención de la Administración de proporcionar $ 252 millones en asistencia externa adicional de los Estados Unidos a El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados Unidos sigue comprometido a ayudar a la región a construir futuros seguros y prósperos para sus ciudadanos en casa”, cita el posteo de Pompeo.

