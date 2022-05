EEUU confirma que no invitará a Nicaragua ni a Venezuela a la Cumbre de las Américas

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) confirmó este jueves que no invitará a los gobiernos de Nicaragua ni Venezuela a la Cumbre de las Américas por considerarlas naciones dictatoriales.

Fue el coordinador del evento, Kevin O’Reilly, que informó la posición del presidente Joe Biden sobre los países y su asistencia a la Cumbre de las Américas.

“Estados Unidos no invitará a representantes del dictador venezolano, Nicolás Maduro, ni de Nicaragua a la Cumbre de las Américas del próximo mes de Los Ángeles”, ratificó el gobierno estadounidense.

La decisión de no invitar a Nicaragua ni a Venezuela se ratificó ante un comité del Senado. El funcionario estadounidense dijo que absolutamente no se invitarán a esas naciones, pero no dijo nada sobre Cuba.

“Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano”, dijo O’Reilly sobre la participación de las naciones en la Cumbre de las América, y lo cual ha generado el rechazo de otras naciones latinoamericanas.

Para EEUU Nicaragua ni Venezuela cumplen los requisitos para formar parte del evento que se desarrollará en la nación norteamericana luego de 28 años de ser la sede de la Cumbre.

Hace unas semanas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no asistiría al encuentro si los EEUU no invitaba a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Los gobiernos de Bolivia y Honduras se unieron a la solicitud de AMLO de exigir que ninguna nación sea excluida.