EEUU celebra el triunfo de gobiernos afines a Trump: "Obviamente tenemos grandes amistades" 

En recientes declaraciones públicas, el secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que “el próximo año amanecerá con nuevos gobiernos en varios países”, refiriéndose especialmente a países latinoamericanos que enfrentan profundas crisis políticas.

Rubio, conocido por su postura crítica hacia los gobiernos de izquierda de la región, afirmó que la inestabilidad actual de muchos países podría conducir a un “nuevo ciclo de gobiernos”, producto del descontento social y la pérdida de confianza en las instituciones.

Mencionó también la influencia externa y las problemáticas económicas como principales detonantes de estas posibles transformaciones políticas.

Contexto latinoamericano y global

América Latina ha experimentado en el último lustro manifestaciones, crisis institucionales y cambios abruptos en el poder. Expertos señalan que fenómenos como los vistos en Bolivia, Perú y Guatemala reflejan un patrón regional donde la ciudadanía demanda mayor transparencia y eficacia.

Por su parte, Rubio destaca que 2025 puede marcar el inicio de gobiernos con un enfoque distinto, tanto en política interna como exterior.

Estas advertencias se suman a opiniones de analistas internacionales, quienes ven en el año venidero un periodo de oportunidades y riesgos para la consolidación de democracias en la región.

Según agencias, las declaraciones de Rubio buscan llamar la atención de líderes y organismos internacionales sobre la gravedad de las actuales coyunturas.