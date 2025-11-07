EEUU cancela vuelos en varios aeropuertos por el cierre de gobierno 

La cancelación de vuelos en Estados Unidos ha surgido como una preocupante consecuencia del cierre de gobierno federal, el segundo más amplio de la historia del país norteamericano.

Tras el estancamiento en el Congreso, la falta de acuerdos políticos se tradujo en incertidumbre para aerolíneas, empleados de aeropuertos y miles de pasajeros afectados en todo el país.

Según reportes recientes, grandes terminales aéreas como el aeropuerto de Atlanta y el aeropuerto JFK de Nueva York han comenzado a experimentar retrasos y cancelaciones.

La crisis política en Washington podría afectar el funcionamiento de la Agencia Federal de Aviación (FAA), responsable de la seguridad y el control del tráfico aéreo.

Ante este escenario, algunas aerolíneas han recomendado a los viajeros consultar el estado de sus vuelos y prever demoras significativas.

Impacto en aeropuertos y medidas de emergencia

Las repercusiones del cierre de gobierno no solo amenazan el tráfico aéreo, sino que también generan preocupaciones entre organizaciones de turismo, sindicatos y autoridades locales.

De materializarse el cierre, miles de empleados federales quedarían sin salario, incluidos los encargados de inspección y control, lo que podría dificultar aún más las operaciones en los aeropuertos estadounidenses.

Las aerolíneas ya han activado protocolos de emergencia para reducir las afectaciones a sus usuarios.

Mientras tanto, expertos recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y consultar plataformas verificadas, como la Administración Federal de Aviación.