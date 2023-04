EEUU busca crear un nuevo y poderoso avión del “juicio final”

Compañías de defensa de Estados Unidos (EEUU) están uniendo esfuerzos para crear un nuevo y poderoso avión del “juicio final”.

La nueva arma militar sería creada por Northrop Grumman, la división de desarrollos secretos Skun Works de Lockheed Martin y Raytheon Intelligence and Space.

“Se han unido para la construcción del próximo avión de comando y control de la Marina estadounidense, que sería utilizado por el mando superior del país en caso de que estallara una gran guerra nuclear”, se dijo sobre la decisión de construir el nuevo y poderoso avión del juicio final.

Las aeronaves, porque serán varias, remplazarían a la flota de 16 aviones E-6B Mercury. Esta flota es conocida por su misión Take Charge and Move Out.

El proyecto E-XX, fortalecerá la línea de comunicación entre el Mando Nacional y las fuerzas nucleares.

Autoridades de Defensa detallaron que el propósito de crear la nueva aeronave es activar el sistema de lanzamientos de misiles nucleares, incluso si los centros de comando en tierra son destruidos por un ataque enemigo.

“El nuevo avión del juicio final se desarrollará a partir del C-130J-30 Super Hercules C-130 de Lockheneed Martin, equipada con un fuselaje extendido”, se explicó.

La Marina explicó que la decisión también busca actualizar la flota, la cual está envejeciendo y debe modernizarse.

Entre 1997 y 2006, EEUU modernizó los E-6A con un nuevo sistema de control de lanzamientos de misiles mediante ondas de frecuencia ultraalta.

Se espera la publicación de los requisitos para la construcción del nuevo avión.