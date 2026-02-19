EEUU avanza en el control de Venezuela: jefe del Comando Sur discute con Rodríguez la estabilización del país 

La llegada del jefe del Comando Sur de Estados Unidos (EEUU), Francis L. Donovan, a Caracas marca un punto de inflexión en la relación entre Venezuela y el país norteamericano gobernado por Donald Trump.

El general Donovan aterrizó en la capital venezolana este miércoles, con la intención de dialogar sobre seguridad regional y cooperación tras años de tensiones diplomáticas.

Durante su permanencia en Caracas, sostuvo encuentros con miembros clave del gobierno venezolano y representantes diplomáticos estadounidenses; especialmente con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Esta visita histórica subraya la importancia de Venezuela para la estabilidad de América Latina, en un contexto marcado por la crisis migratoria, el narcotráfico y las preocupaciones sobre la seguridad energética.

Conversaciones estratégicas e implicaciones para América Latina

Fuentes diplomáticas confirmaron que se discutieron mecanismos para incrementar la cooperación en materia de seguridad, incluyendo operaciones contra el crimen organizado transnacional y estrategias para controlar el flujo migratorio.

Además, la agenda abordó la posibilidad de fortalecer canales de comunicación directos entre ambos países, en un intento de reducir tensiones y prevenir incidentes fronterizos para que el petróleo venezolano pueda llegar a EEUU.

Esta reunión no solo busca restaurar los lazos bilaterales, sino también establecer un modelo de diálogo entre Estados Unidos y otros gobiernos de la región con regímenes considerados adversarios. La visita del jefe del Comando Sur de EEUU en Caracas se interpreta como una señal de apertura moderada por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En contexto, Venezuela y Estados Unidos mantienen una relación compleja desde hace más un mes que se registró la captura de Nicolás Maduro.