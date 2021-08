EEUU autorizará la aplicación de un refuerzo de la vacuna ocho meses después de la segunda dosis

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) analiza autorizar la aplicación de un refuerzo de la vacuna contra el coronavirus después de ocho meses de haber completado la inmunización con la segunda dosis.

La medida sería anunciada esta semana con el objetivo de aplicar el refuerzo a casi todos los ciudadanos que ya fueron inmunizados.

La tercera dosis será aplicada ochos meses después, por lo que EEUU tendría que comenzar con el proceso en septiembre, con los primeros ciudadanos inmunizados.

Medios como The New York Times y The Washington Post han indicado que la intención del gobierno es inyectar a los estadounidenses con la misma dosis que recibieron inicialmente.

El refuerzo será aplicado primero en las residencias de ancianos, personal médico y la población vulnerable, similar a como se organizó el proceso inicial de vacunación.

“Los datos que hemos visto hasta ahora sugieren que una tercera dosis de nuestra vacuna desencadena niveles de anticuerpos que superan significativamente los observados después de la dosis inicial programada”, dijo el representante de Pfizer, Albert Bourla.

El lunes se confirmó que tanto Pfizer como Moderna han solicitado la autorización para aplicar una tercera dosis como refuerzo de la dosis programadas, la cual se extendería a nivel mundial.

En ese sentido se indicó que un refuerzo “podría ayudar a reducir las tasas de infecciones y enfermedades en personas previamente vacunadas, y controlar mejor la propagación de variantes del virus”.