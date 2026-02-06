EEUU ataca una narcolancha en el Pacífico y mata a dos presuntos narcoterroristas 

En una reciente operación, Estados Unidos ataca embarcación en el Pacífico y elimina a dos presuntos narcoterroristas, según informó el Pentágono.

El operativo tuvo lugar en aguas internacionales y forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico internacional en la región.

El Departamento de Defensa señaló que la embarcación detectada presentaba “conductas sospechosas”, lo que llevó a la destrucción de la embarcación con dos tripulantes.

La negativa de estos derivó en una persecución e intercambio de disparos, resultando en la muerte de dos supuestos narcoterroristas y la captura de otros dos, que ya se encuentran en custodia de las autoridades.

El impacto del narcotráfico en la región del Pacífico

El corredor marítimo entre América del Sur y Centroamérica es uno de los más utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses y latinoamericanas intensifican continuamente la vigilancia y las operaciones conjuntas, como la de esta semana, para frenar el flujo de narcóticos y el poder de estructuras ligadas al narcotráfico internacional.