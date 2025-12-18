EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico, matando a cuatro personas 

El Pentágono ha confirmado un nuevo ataque a una narcolancha en el Pacífico Central, consolidando su postura en la lucha contra el narcotráfico marítimo que afecta a Latinoamérica y otras regiones.

El informe señala que las fuerzas estadounidenses actuaron en aguas internacionales, respondiendo a un presunto transporte de sustancias ilícitas hacia Norteamérica, según reportaron varios medios.

Acción militar y reacciones internacionales

Según la información proporcionada por el Departamento de Defensa, la operación fue llevada a cabo en coordinación con fuerzas aliadas y tiene como objetivo frenar el flujo de drogas ilegales desde Sudamérica a los Estados Unidos y otros países de la región.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el número de detenidos o el decomiso exacto de carga, pero el suceso refuerza las estrategias de vigilancia y respuesta rápida en el mar.

Este tipo de operaciones forman parte de un esfuerzo más amplio, que se ha incrementado en los últimos años en respuesta al aumento del narcotráfico marítimo.

Las autoridades estadounidenses han señalado que las narcolanchas, por su velocidad y capacidad de carga, son utilizadas frecuentemente por organizaciones criminales para evadir la vigilancia costera.

Algunos expertos advierten que esta dinámica podría aumentar la tensión con los países de origen y tránsito, generando debates sobre la cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas.