EEUU ataca lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico; mueren dos tripulantes

El Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo este lunes un nuevo operativo en aguas internacionales del océano Pacífico contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico. Durante la acción militar, dos personas que viajaban en la lancha murieron, mientras que un tercer tripulante logró sobrevivir.

De acuerdo con información proporcionada por las fuerzas armadas estadounidenses, tras el ataque la Guardia Costera activó de inmediato un protocolo de búsqueda y rescate para auxiliar al sobreviviente y garantizar su atención.

El Comando Sur informó a través de su cuenta oficial en la red social X que la operación fue autorizada por el general Francis L. Donovan, quien asumió el mando de esta división militar el pasado 5 de febrero. Según el comunicado, la embarcación interceptada navegaba por una ruta identificada como habitual para el tráfico de drogas.

Este operativo se suma a una serie de acciones similares realizadas por Estados Unidos en aguas internacionales, que ya superan las 40 desde agosto de 2025, como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico en la región del Pacífico.