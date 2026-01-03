EEUU ataca Caracas detiene a Nicolás Maduro y provoca destrucción en un asedio sin precedentes

Durante la mañana del sábado 3 de enero, se reportaron varias explosiones en Venezuela, exactamente en la ciudad Caracas, la capital del país suramericano.

Las explosiones encendieron la alarma ciudadana y generaron numerosas reacciones de incertidumbre y preocupación entre los habitantes, quienes utilizaron redes sociales para alertar sobre el suceso y pedir información oficial.

Las detonaciones se escucharon en distintos sectores urbanos y generaron especulaciones sobre las posibles causas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe detallado que explique el origen de los hechos, aunque han confirmado que se realiza una intensa investigación para esclarecer las circunstancias y devolver la tranquilidad en las zonas afectadas.

Autoridades investigan el origen de las explosiones

La policía y organismos de seguridad de Venezuela mantienen un operativo en diferentes puntos donde se reportaron los estallidos.

Algunos vecinos han relatado sentir vibraciones en sus hogares y observar daños menores en infraestructuras cercanas.

Sin embargo, no se han dado a conocer reportes oficiales de víctimas o daños materiales significativos.

Mientras tanto, especialistas en seguridad ciudadana insisten en la importancia de la transparencia y la comunicación oficial para reducir los rumores.

Ante este escenario, diversos medios de comunicación internacionales dan seguimiento a la noticia.

MADURO ESTÁ EN CUSTODIA

Marco Rubio ha declarado a un senador estadounidenses que “no habrá más medidas” contra Nicolás Maduro ahora que el mandatario venezolano permanece bajo custodia.

La afirmación se da en un contexto de intensas discusiones sobre el futuro político de Venezuela y las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno bolivariano, así como las posibles repercusiones en la región.

Rubio, reconocido por su postura dura respecto al gobierno chavista, aseguró que la etapa de sanciones y presión internacional ha concluido con la detención de Maduro.

En palabras dirigidas a la comunidad internacional, dijo que cualquier otra acción sería “innecesaria” mientras el líder venezolano esté bajo custodia de las autoridades.

NO NOS DOBLEGARÁN

El Ministerio de Defensa de Venezuela ofreció su primer balance tras el ataque armado ocurrido en el estado Bolívar, donde grupos irregulares ingresaron y se enfrentaron con las fuerzas armadas venezolanas.

Según el parte oficial, la defensa de Venezuela reportó bajas tanto entre los efectivos militares como en las filas de los atacantes, además de la captura de algunos involucrados.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país", aseveró en un mensaje de redes sociales, tras adelantar que la cartera está desplegada para hacer recuento de daños y posibles víctimas mortales tras los bombardeos, que impactaron en zonas civiles.