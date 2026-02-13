EEUU asegura que las ventas de petróleo venezolano dejarán $5,000 millones en unos meses

Estados Unidos afirmó recientemente que las ventas de petróleo venezolano generarán USD 5.000 millones en los próximos meses, según informaron fuentes oficiales.

Este pronóstico ha puesto de nuevo en el centro del debate el papel de Venezuela en el mercado energético global y su relación con el gobierno estadounidense, especialmente tras años de sanciones y restricciones.

Las ventas de petróleo venezolano, después de ciertos alivios y nuevos acuerdos, han repuntado en el último año.

De acuerdo con datos y especialistas, este flujo de ingresos podría significar un respiro para la economía venezolana.

Además, el interés de Estados Unidos en estas transacciones surge en un contexto internacional marcado por fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos y tensión en mercados clave.

Impacto económico y geopolítico en la región

El anuncio no sólo representa un posible alivio para las finanzas venezolanas, sino que también podría influir en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Organismos internacionales advierten que el uso transparente de estos fondos será esencial para el desarrollo y la estabilidad en Venezuela.

Sectores como salud, educación y servicios públicos se verían beneficiados si los recursos se distribuyen adecuadamente.