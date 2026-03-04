EEUU asegura que Irán intentó matar a Donald Trump: "El presidente río de último" 

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha generado un intenso debate al asegurar que Irán intentó matar al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.
Hegseth expresó en un mensaje televisado que, a pesar de los supuestos intentos de Irán por atentar contra la vida de Donald Trump, el presidente logró “reír al último".
“ El líder de Irán que intentó asesinar a Trump ha sido asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump y el presidente rió al último. Los líderes de Irán están muertos; el consejo que podría escoger a un sucesor está muerto o escondido cobardemente”, declaró.
El contexto político detrás del mensaje de Hegseth
No es la primera vez que las autoridades estadounidenses mencionan amenazas contra líderes políticos.
Sin embargo, la afirmación de Pete Hegseth vincula directamente a Irán con un plan explícito contra Trump, intensificando así el discurso sobre el papel de EEUU en el conflicto.
El secretario de Defensa norteamericano también ha respondido, señalando que la administración actual mantiene medidas de protección estrictas para altos funcionarios y mandatarios.
En la región, la inestabilidad generada por la guerra en Irán no solo afecta a las potencias involucradas, sino que repercute también en países aliados y en la economía global.