EEUU asegura que Cuba se está "tambaleando": "Es hora de un cambio" 

El gobierno de Estados Unidos aseguró que el régimen cubano se tambalea y que llegó el momento de un cambio en Cuba.

Las declaraciones, difundidas este 29 de enero, reflejan el creciente interés de Washington en influir sobre el futuro político de Cuba, en un contexto de crisis económica y social sin precedentes.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, expresó que Washington espera que los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales” en 2026, al hacer mención sobre la posibilidad de un cambio de régimen en la isla.

“Esperamos que en 2026 los cubanos por fin puedan ejercer sus libertades fundamentales”, afirmó Landau.

Los funcionarios estadounidenses apuntaron a los recientes episodios de descontento popular y represión como evidencia de que el modelo actual muestra signos de desgaste.

Declaraciones de Washington y reacciones regionales

El gobierno estadounidense ha reiterado su apoyo a los movimientos ciudadanos y su disposición a coordinar esfuerzos multilaterales para impulsar una supuesta apertura democrática en Cuba.

Mientras tanto, la situación social en Cuba sigue deteriorándose. Organizaciones y observadores coinciden en que la crisis en Cuba se agudiza por la inflación, la escasez de alimentos y la migración masiva.