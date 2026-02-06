Estados Unidos

EEUU aprueba millonario paquete para reforzar la lucha global contra el VIH y el sida

El Congreso estadounidense dio luz verde a un financiamiento cercano a los 5.000 millones de euros para combatir el VIH y el sida en el mundo.

vih Foto: Shutterstock
  • Karla Alvarez | 05-02-2026.7:33 pm.

El Congreso de Estados Unidos aprobó un amplio paquete de gasto que destina cerca de 5.000 millones de euros a programas de lucha contra el VIH y el sida a nivel mundial, una decisión que fue celebrada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA).

La iniciativa, que ya fue convertida en ley esta semana, contempla una asignación principal de fondos para el apoyo bilateral en salud global, además de importantes aportes a organismos internacionales clave. Una parte significativa de los recursos será canalizada a través de la estrategia estadounidense de salud global, mientras que otra porción financiará al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Asimismo, una cantidad menor pero relevante fue destinada directamente a ONUSIDA.

Desde el organismo de Naciones Unidas destacaron que este financiamiento representa un respaldo crucial para los esfuerzos internacionales de prevención, tratamiento y atención de personas que viven con VIH, en un contexto en el que la continuidad de los recursos es determinante para frenar la propagación del virus y reducir las muertes asociadas a la enfermedad.

La aprobación del paquete reafirma el papel de Estados Unidos como uno de los principales donantes en la respuesta global al VIH y el sida, y llega en un momento clave para sostener programas de salud en países con altos índices de vulnerabilidad.

Hombre de 66 años se curó del VIH después de un trasplante

Relacionados
The Latest