EEUU anuncia US$ 6 millones en ayuda humanitaria para Cuba en medio de tensiones por el suministro de petróleo

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este jueves que destinará 6 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para Cuba, una medida que ocurre en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana por el acceso a combustibles en la isla.

Este paquete de ayuda se entregará a través de Cáritas y la Iglesia Católica cubana, con el objetivo de que los suministros —incluidos alimentos básicos y artículos esenciales— lleguen directamente a la población más afectada. Así lo explicó Jeremy Lewin, alto funcionario del Departamento de Estado encargado de la asistencia exterior, durante un encuentro con periodistas.

Lewin señaló que no hubo negociación directa con el Gobierno cubano sobre la ayuda y defendió que las restricciones de Estados Unidos al petróleo hacia la isla no son la causa del agravamiento de la crisis humanitaria.

La decisión se produce en un momento en que la administración de Donald Trump ha interrumpido los envíos de petróleo desde Venezuela hacia Cuba y ha amenazado con aplicar aranceles a países que continúen exportando combustible a la isla, intensificando la escasez energética que afecta a la población.

Cuba ha rechazado estas acciones —calificándolas de “bloqueo energético” y “medidas coercitivas”— y ha sostenido que la escasez de recursos obedece a factores estructurales propios del país, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de diálogo bajo condiciones de respeto a su soberanía.

Con este nuevo anuncio de ayuda, la suma total de asistencia humanitaria de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos meses asciende a aproximadamente 9 millones de dólares, incluyendo envíos previos destinados a comunidades afectadas por el huracán Melissa en octubre pasado.