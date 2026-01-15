EEUU anuncia que comienza la desmilitarización para tomar el control de Gaza 

Estados Unidos (EEUU) anunció la fase dos para un cese al fuego en Gaza, un esfuerzo diplomático clave para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas.

El gobierno estadounidense busca cumplir los acuerdos que apunten a la estabilidad en la región y a la protección de la población civil, tras meses de enfrentamientos armados y crisis humanitaria.

La fase dos del plan de cese al fuego se centra en la desmilitarización de la zona, un gobierno sin representantes de Hamas y la reconstrucción de la región.

"EEUU espera que Hamas cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido. El incumplimiento traerá graves consecuencias”, dijo el enviado especial, Steve Witkoff, en una publicación en X.



Detalles de la fase dos y reacciones internacionales

Países como Egipto y Qatar también están participando activamente en las conversaciones, mientras que la respuesta de Israel y Hamás sigue siendo cautelosa.

El anuncio de Washington ha sido recibido con expectativas moderadas por la comunidad internacional, que permanecerá atenta al desarrollo de esta nueva etapa.