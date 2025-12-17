El gobierno de Estados Unidos anunció en diciembre de 2025 que amplía la lista de países con prohibición de viaje, según informó el gobierno de Donald Trump.

La medida forma parte de las nuevas políticas migratorias para controlar el flujo de personas y responder a situaciones internacionales de seguridad y salud pública.

La palabra clave “EEUU amplía lista de países con prohibición de viaje” resalta el impacto de estas restricciones, que afectan no solo a viajeros sino también a gobiernos y economías de América Latina y otras regiones.

Según funcionarios estadounidenses, la decisión responde a riesgos evaluados recientemente en materia de seguridad y a la vigilancia de variantes recientes de enfermedades infecciosas.

¿Qué países han sido afectados por la nueva prohibición?

Entre los países añadidos a la lista se encuentran varias naciones africanas, asiáticas y de Oriente Medio, aunque autoridades migratorias no descartan incluir otras regiones.

En el caso de América Latina, países como Nicaragua y Venezuela siguen bajo revisión, aunque hasta ahora no figuran en la lista oficial.

Gobiernos de la región han manifestado su preocupación, argumentando posibles consecuencias humanitarias y económicas por la restricción a sus ciudadanos.

Voceros de derechos humanos señalan que las políticas de “prohibición de viaje” pueden afectar reencuentros familiares, oportunidades laborales y cooperación internacional.

Para viajeros centroamericanos y sudamericanos, Estados Unidos recomienda verificar continuamente actualizaciones en sitios oficiales.

Especialistas recomiendan tomar precauciones antes de planificar traslados y consultar las embajadas o consulados respectivos.