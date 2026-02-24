EEUU amenaza a los cárteles mexicanos: si hieren un estadounidense tendrán graves consecuencias

La Casa Blanca advierte a cárteles mexicanos sobre graves consecuencias en respuesta al más reciente repunte de violencia y actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.

Funcionarios norteamericanos remarcaron que no tolerarán acciones que pongan en riesgo la seguridad de sus fronteras ni la vida de sus ciudadanos.

La administración estadounidense enfatizó el derecho a tomar “todas las acciones necesarias” frente a amenazas a su soberanía.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos”, declaró la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt

Aumenta la cooperación bilateral y el monitoreo internacional

Este endurecimiento en el discurso oficial responde a diversos incidentes recientes que involucran a cárteles mexicanos operando en territorio estadounidense.

Expertos sugieren que la cooperación México-Estados Unidos se encuentra en uno de sus puntos clave, mientras crecen las demandas por mayor control en la frontera.

Además, la comunidad internacional observa de cerca cómo evolucionan estas tensiones en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

Los voceros estadounidenses advirtieron que nuevas sanciones, persecuciones judiciales y operativos conjuntos están sobre la mesa. Esta dura advertencia contiene también un llamado a las autoridades mexicanas a fortalecer sus acciones y a los cárteles a cesar sus actividades delictivas.