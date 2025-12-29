EEUU "amenaza" a la ONU: "Adaptarse, reducirse o morir"

Estados Unidos exigió recientemente reformas radicales en las contribuciones a la ONU, según declaraciones oficiales recogidas por agencias.

La administración estadounidense considera esencial revisar tanto la estructura de financiación como los mecanismos de gestión de la organización internacional, en un contexto de tensiones y reclamos por mayor transparencia y eficiencia.

La petición de reformas radicales en las contribuciones ONU por parte de Estados Unidos responde a una histórica demanda de ajustar las cuotas y responsabilidades financieras de los miembros.

La Casa Blanca argumenta que actualmente la carga financiera recae de manera desproporcionada en los países más desarrollados, y aboga por un modelo justo donde todos los miembros contribuyan conforme a sus capacidades reales.

Propuestas principales y reacciones internacionales

Dentro de las propuestas estadounidenses destacan la revisión de los porcentajes de contribución obligatoria, la creación de nuevos mecanismos de transparencia en el gasto de fondos y el fortalecimiento de auditorías independientes.

Asimismo, Washington propone incentivar la participación de países emergentes en el sostenimiento económico de la ONU. Estas demandas han generado respuestas mixtas en la comunidad internacional.

Algunos países miembros apoyan la necesidad de optimizar los recursos, mientras otros advierten que esto podría debilitar las funciones de la organización.

Se detalla que la ONU todavía no ha emitido un comunicado formal sobre la solicitud, pero fuentes internas sugieren que habrá debates al respecto en las próximas sesiones plenarias.

El debate sobre la financiación de la ONU no es nuevo; sin embargo, la presión de Washington podría marcar un punto de inflexión en la gestión financiera del organismo, que este año enfrenta nuevos retos globales y demandas de modernización.

2,000 millones de dólares

Al respecto se indicó que Estados Unidos prometió el lunes 2.000 millones de dólares para la ayuda humanitaria de la ONU en 2026, una cifra muy por debajo a la de los últimos años, en un contexto de drásticos recortes para la ayuda externa decididos por el presidente Donald Trump.