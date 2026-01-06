EEUU ajusta recomendaciones de vacunación infantil

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció este lunes un ajuste en sus recomendaciones de vacunación para la mayoría de los niños en el país, reduciendo la cantidad de inmunizaciones sugeridas de forma general.

Las autoridades sanitarias precisaron que se mantendrán las recomendaciones para vacunas consideradas esenciales, como las que protegen contra el sarampión, las paperas y la rubéola, así como contra la poliomielitis, la varicela, el virus del papiloma humano (VPH) y otras enfermedades. Sin embargo, las inmunizaciones contra la enfermedad meningocócica, la hepatitis B y la hepatitis A pasarán a recomendarse principalmente para menores que presenten un mayor riesgo de infección.

En el caso de las vacunas contra la influenza, el covid-19 y el rotavirus, el HHS indicó que la decisión deberá tomarse mediante un proceso de “toma de decisiones clínicas compartidas”, lo que implica que los padres o tutores deberán consultar previamente con un profesional de la salud para evaluar la conveniencia de cada vacuna.

La dependencia aclaró que no habrá cambios en las recomendaciones relacionadas con el virus respiratorio sincitial (VRS). En ese sentido, se mantiene la indicación de que los bebés cuyas madres no hayan recibido la vacuna durante el embarazo deben recibir una dosis para su protección.

Estos ajustes se producen en un contexto de aumento significativo de casos de influenza en Estados Unidos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en lo que va de la temporada se han registrado nueve muertes pediátricas asociadas a esta enfermedad.