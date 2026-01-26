EEUU advierte que no quiere a Nuri al Maliki como primer ministro

Estados Unidos advierte a Irak contra la formación de un gobierno proiraní, en medio de crecientes tensiones por la posible vuelta de Nuri al Maliki al cargo de primer ministro.

Washington considera que el regreso de al Maliki podría facilitar una mayor presencia iraní en la política iraquí, situación que, según autoridades estadounidenses, “desestabilizaría la región y afectaría la lucha contra el extremismo”.

Antecedentes de la tensión EEUU Irak

Las preocupaciones de Estados Unidos surgen por el historial de Nuri al Maliki, quien ocupó el poder entre 2006 y 2014 y mantuvo lazos cercanos con Teherán.

Durante su gobierno anterior, Irak fortaleció su relación con Irán, lo que encendió alarmas en Occidente sobre una posible influencia directa en la toma de decisiones.

Desde la retirada formal de las tropas estadounidenses en 2011, Irán ha incrementado su apoyo a partidos políticos y grupos armados chiitas en Irak, ampliando su influencia estratégica en la región.

Reacciones internacionales a la advertencia de Estados Unidos

La advertencia lanzada por Estados Unidos fue recibida con cautela por diplomáticos europeos y organismos multilaterales que observan con preocupación cualquier aumento de tensiones en Irak.

Expertos internacionales coinciden en que una mayor presencia iraní podría agravar los conflictos internos y repercutir negativamente en la relación con países aliados de Occidente.

Por su parte, líderes políticos iraquíes llaman al respeto de la soberanía nacional y rechazan presiones externas.