Tras más de cuatro años de confrontación a raíz del conflicto en Ucrania, el senador estadounidense Marco Rubio afirmó públicamente que "nos quedamos sin cosas a las que sancionar a Rusia".

La declaración, sumamente reveladora, muestra el desgaste de las medidas implementadas por Occidente para presionar al gobierno de Vladimir Putin.

Rubio, conocido por su postura firme en política exterior, admitió que las opciones de Estados Unidos y sus aliados europeos frente a Moscú están prácticamente agotadas.

Esto ocurre después de una larga serie de sanciones, bloqueos económicos y restricciones a sectores estratégicos rusos, que, según analistas occidentales y rusos, ya no ofrecen resultados nuevos ni sorpresivos.

"No nos queda mucho por sancionar por nuestra parte", dijo Rubio. […] "Pero, ya saben, quiero decir, no sé qué más se puede hacer. Quiero decir, nos estamos quedando sin cosas a las que sancionar en ese sentido", agregó.

Un giro en la estrategia: ¿Y ahora qué podría hacer Occidente?

El reconocimiento del propio Rubio genera dudas sobre el futuro inmediato de la presión internacional sobre Rusia.

Fuentes diplomáticas han señalado que esta situación abre el debate sobre la eficacia y el propósito real de continuar apostando únicamente por sanciones económicas.