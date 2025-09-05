EEUU acusa a Venezuela de provocación tras vuelos militares

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar luego de que el gobierno norteamericano acusara al ejecutivo de Nicolás Maduro de realizar una "maniobra altamente provocadora".

Según fuentes oficiales, aeronaves militares venezolanas sobrevolaron áreas próximas al espacio aéreo estadounidense, lo que fue interpretado como un gesto hostil. El Departamento de Estado estadounidense expresó su preocupación por esta acción, señalando que “incidentes como estos contribuyen a una mayor inestabilidad regional y ponen en riesgo las relaciones bilaterales”. Por su parte, el Ministerio de Defensa venezolano justificó la operación como “un ejercicio rutinario en el marco de la defensa nacional”, descartando toda intención de provocación.

El sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas no es el primer episodio de fricción durante 2024. En julio pasado, ambos países intercambiaron acusaciones tras ejercicios militares en áreas próximas al Caribe. Analistas internacionales consideran que este nuevo incidente dificulta el acercamiento diplomático y complica los procesos de negociación en temas como sanciones y cooperación antinarcóticos.