EEUU acusa a Rusia de promover una peligrosa escalada de la guerra en Ucrania 

Estados Unidos acusa a Rusia de una peligrosa y “sin explicación” escalada en el conflicto, aumentando la preocupación por el futuro de Ucrania.

La administración de Trump expresó que las acciones más recientes del Kremlin superarían límites anteriormente respetados, poniendo en jaque los frágiles equilibrios desde el inicio de la guerra.

Desde el Departamento de Estado estadounidense señalaron que la conducta de las fuerzas rusas y sus declaraciones han elevado el riesgo de un choque que pueda tener consecuencias fuera de las fronteras europeas.

Según medios internacionales, Rusia estaría recurriendo a nuevas tácticas militares más agresivas y comunicados con amenazas veladas, lo que fortalece la narrativa de una “escalada peligrosa y sin explicación”.

Para la Casa Blanca, estos movimientos representan un desafío directo a los acuerdos previos y provocan incertidumbre tanto en Naciones Unidas como entre los aliados de la OTAN.

Reacciones globales ante el aumento de la tensión entre potencias

Las recientes advertencias de EEUU han sido respaldadas por varios líderes europeos, quienes llaman a la contención y al diálogo diplomático para evitar una expansión del conflicto.

Mientras tanto, Rusia sostiene que sus decisiones son en defensa de sus intereses y rechaza cualquier interpretación que sugiera una amenaza mayor.

A pesar de los intentos de mediación, diversos expertos internacionales consideran que la posibilidad de nuevos episodios de violencia aumenta conforme la relación entre las potencias se vuelve más hostil.

La crisis en Ucrania ha sido el centro de discusión internacional durante los últimos meses, y la escalada señalada por Washington reaviva los temores de un enfrentamiento directo incluso más grave.